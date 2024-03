Brug kan al bijna een maand niet meer dicht nadat schip ertegenaan vaart

Onderwater inspectie

De draaibrug van Schuilenburg in de hoofdvaarroute Lemmer-Delfzijl is op zaterdagavond 3 februari zo fors beschadigd door een aanvaring, dat deze niet meer dicht kan. Toen voer een binnenvaartschip in volle vaart tegen de gesloten brug. Sindsdien staat de brug open voor de scheepvaart. Het verkeer over land ondervindt wel grote hinder omdat het kilometers moet omrijden.