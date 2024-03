Reederei Deymann: aanvaring Willemsbrug onderstreept noodzaak remote varen

De stuurhut van het containerschip Monika Deymann is licht beschadigd door de aanvaring tegen de Willemsbrug in Rotterdam. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen milieuschade, zo zegt directeur-eigenaar Martin Deymann van de rederij. ‘We onderzoeken het incident en gaan passende maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.’ Deymann opende juist donderdag samen met Seafar een control center voor remote varen in Duisburg. ‘Dit ongeluk is een ongelukkig maar passend voorbeeld van hoe we de bemanning op het water kunnen ondersteunen vanaf het land.’

Vrijdagmorgen rond 7:30 uur voer het 135-meter lange containerschip in de opvaart tegen de Willemsbrug. Twee containers vielen overboord, de brug had alleen lichte verfschade. De Willemsbrug was uren gesloten voor wegverkeer, de scheepvaart was niet gestremd.

‘De oorzaak van het ongeval wordt momenteel onderzocht. Het stuurhuis is licht beschadigd, de toplaag is afgegleden en er is schade aan verschillende lege containers,’ aldus Martin Deymann.

Martin Deymann toonde zich vrijdagmorgen geraakt door het incident. ‘Als oprichter en eigenaar van Reederei Deymann wil ik mijn spijt betuigen over het incident van vanochtend in de haven van Rotterdam. De veiligheid van onze bemanningen, onze lading en het milieu is onze topprioriteit. Gelukkig was er geen persoonlijk letsel of milieuschade in verband met dit ongeval.

Als voormalig particuliere schipper en zeevarende ben ik me bewust van de risico’s en uitdagingen waar onze kapiteins dagelijks mee te maken hebben. Ondanks uitgebreide voorbereiding en training kunnen er onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden, zoals vandaag helaas het geval was.’

Martin Deymann

Martin Deymann is een van de bekendste binnenvaartondernemers van Europa. Sinds de oprichting in 1992 heeft zijn rederij zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende binnenvaartbedrijven in Duitsland en Nederland. Samen met het Vlaamse Seafar opende Deymann donderdag in Duisburg het eerste Duitse control center voor remote varen. Vanuit dit centrum kunnen walschippers binnenvaartschepen op afstand besturen. Voorlopig gaat het nog om een proef omdat de wetten voor de Rijnvaart remote varen nog niet toestaan. Zo moet er altijd voldoende bemanning aan boord zijn.

Juist in Duitsland kreeg Deymann veel kritiek op zijn initiatief om met Seafar-technologie te gaan gebruiken. De rederij zou de werkgelegenheid bedreigen voor schippers. En dat terwijl juist het doel van Seafar, Deymann en andere rederijen die proefdraaien met deze techniek, is meer schippers naar de binnenvaart te krijgen. De sector kampt al jaren met een schreeuwend tekort aan personeel.

Positieve effeecten

Martin Deymann benadrukt de positieve effecten van deze technologie op de aantrekkelijkheid van het beroep van schipper én de veiligheid op het water. ‘De opening van het eerste afstandsbedieningscentrum voor de binnenvaart in Duitsland is een mijlpaal voor de veiligheid en efficiëntie op onze waterwegen. Deze technologie maakt het mogelijk om het binnenvaart te moderniseren en de ondersteuning van schippers vanaf het land te verbeteren.’

‘Dit ongeluk is een ongelukkig maar passend voorbeeld van hoe we de bemanning op het water kunnen ondersteunen vanaf het land’, zegt Deymann. ‘Het remote centrum maakt varen veiliger en het creëert aantrekkelijkere werkomstandigheden voor schippers.

Deymann is vastbesloten te leren van het incident. ‘Reederei Deymann zal alles in het werk blijven stellen om te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, milieubescherming en bedrijfszekerheid. We zullen de beste trainingsfaciliteiten, waaronder een simulator, opzetten in ons nieuwe hoofdkantoor en blijven onze veiligheidsmaatregelen verbeteren.’