Nieuwbouwtanker Carpe Vesperum in de vaart

Proefvaart

Alpinist SA (Tonny van Strien) heeft de binnenvaarttanker Carpe Vesperum in de vaart gebracht. Het schip maakte 21 maart haar proefvaart op het Vuile Gat. Het Chinese casco (110 x 11,45 x 3,41 meter) is geleverd door Rensen-Driessen en is afgebouwd bij P.C. Kamp scheeps- en constructiewerken in Raamsdonksveer.