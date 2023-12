Deymann: ‘Wij willen een goede rederij zijn voor onze mensen’

‘We staan tegenwoordig op jobbeurzen en willen veel meer laten zien wat werken in de binnenvaart inhoudt’, zegt eigenaar Martin Deymann. ‘Laatst stonden we op een beurs in Hamburg. Daar spraken wij een jongen die geen enkele kennis had van de binnenvaart. Hij was er nooit mee in aanraking geweest. Hij raakte super-enthousiast en gaat nu de verkorte opleiding tot kapitein volgen. Over 3,5 jaar kan hij kapitein zijn.’

Eigen opleidingsschip

Elk jaar neemt Deymann 5 leerlingen-matrozen aan. Die kunnen binnen drie jaar stuurman zijn. ‘Daar moeten we de talenten uitpikken en dan zeggen: jij gaat niet meer op dek roest bikken maar we gaan je opleiden. Jij wordt kapitein. Je komt naar het hoofdkantoor en dan trainen we je. Leren je varen in de mist, met hoogwater, laagwater en in het gebergte. Aan boord en in de simulator, totdat je alle situaties hebt meegemaakt.’

Deymann verbouwt het voormalige STC-opleidingsschip Prinses Christina om tot opleidingschip. ‘Dat vernoemen we naar mijn vader Rolf Deymann. En we bouwen een nieuw kantoor. Het schip kan straks voor ons kantoor worden afgemeerd. De stap om dan te trainen is dan toch weer kleiner. En als ik dan nog verder kijk, zou ik een eigen simulator een volgende logische stap vinden.’

Het trainen en opleiden van mensen is bittere noodzaak voor Deymann en de binnenvaart. ‘We hebben mensen nodig. We hebben hier altijd vacatures.’

Met een schuin oog kijkt Deymann naar de zeevaart. ‘Er zijn best kapiteins die willen overstappen naar de binnenvaart. Voor hen is twee weken op, twee weken af heel aantrekkelijk. Maar ze moeten nu echt helemaal onderaan de ladder beginnen. Die regels zouden moeten worden versoepeld.’

Meer dan 50 schepen

Er werken inmiddels 400 mensen bij de Duitse binnenvaartrederij. ‘We zijn dit jaar de grens gepasseerd van 50 schepen. We hebben het redelijk rustig aan gedaan. Alleen schepen gekocht wanneer het nodig was.’

Anders dan veel rederijen, heeft Deymann geen nieuwbouwschepen in de planning. ‘Er wordt veel gebouwd. De tarieven in de tankvaart zijn nu goed, maar blijft dat zo als er weer vrede is? Het ontgassingsverbod? Ik denk dat de invloed daarvan op de tankvaart beperkt zal zijn.’

En nieuwe schepen betekent ook nieuwe bemanningen. ‘Het is goed nu te investeren in onze mensen. Even ademhalen. Twee keer per jaar hebben we een personeelsvergadering. Daar horen we meestal dat onze mensen tevreden zijn. We zijn echt nog een familiebedrijf waar de mensen elkaar kennen. Mensen die bij ons werken hebben een lichtblauw hart. Wij betalen net zo goed of slecht als andere rederijen, maar we zien wel dat onze mensen lang bij ons blijven.’

Dank je wel

Dit interview is voor mij ook een manier om dank je wel te zeggen tegen al die mensen in ons bedrijf. Ik kan wel vervoerscontracten sluiten, maar als ik geen mensen heb die varen, begin ik niks. Ik ben heel trots dat ik zulke goede mensen om me heen heb.’

