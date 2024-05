Grote verladers blij met spitsen

30-jarig bestaan

Als wij met een spits willen gaan varen moeten we het nu doen, want over 10 jaar bestaat dit niet meer. Dat dacht ik bijna 40 jaar geleden over de spitsenvaart. En ik kreeg gelijk, 10 jaar later was de vrijwillige toerbeurt Noord-Zuid door de overheid weg geliberaliseerd. Maar spitsenschippers zijn niet voor een gat te vangen.