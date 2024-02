Zeeschepen vanaf 2026 aan de stekker bij containerterminal Rotterdam World Gateway

‘De investering in walstroom is een cruciaal onderdeel van het investeringsprogramma van RWG, met als doel een emissievrije op- en overslag van containers’, zegt CEO Ronald Lugthart. RWG loopt hiermee vooruit op de Europese regelgeving. In 2028 moeten zeehavens walstroomvoorzieningen aanleggen voor containerschepen.

Havenmeester René de Vries zei hier eerder al over, dat het doel is in 2026 walstroom aan te bieden bij alle containerterminals. ‘Dat wordt een serieuze operatie’, zei De Vries. Havenbedrijf Rotterdam heeft nu met RWG een intentieverklaring getekend waarin afspraken zijn gemaakt over het delen van kennis en data over de aanleg en het gebruik van walstroom en de benodigde werkzaamheden.

‘We zijn zeer verheugd met het besluit van RWG om als eerste Europese deepsea-terminaloperator te investeren in walstroom. Walstroom is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van de energietransitie. Schepen die aan de stekker liggen, zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en een daling van het geluidsniveau’, reageert CEO van Havenbedrijf Rotterdam Boudewijn Siemons.

Ook havenwethouder Robert Simons was aanwezig bij de aankondiging. Ook de gemeente wil dat Rotterdam voorop loopt met walstroom. De gemeente en haven werken samen om de zeevaart versneld aan de stekker te krijgen. Wanneer er voldoende walstroomaansluitingen er zijn, komt er een generatorverbod voor zeeschepen in de Rotterdamse haven. Volgens de Europese regelgeving moeten Europese zeehavens vanaf 2030 aan 90% van de walstroomvraag kunnen doen.