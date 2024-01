Rotterdams generatorverbod wordt uitgebreid, ook naar de zeevaart

Alle zeeschepen in Rotterdam moeten aan de walstroom. Dat zei havenmeester René de Vries tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers. Daarvoor moet nog wel flink wat werk worden verzet, maar zodra de mogelijkheid er is volgt een generatorverbod. Voor de binnenvaart wordt het generatorverbod verder uitgebreid.

Het is Europees geregeld dat de grote Europese zeehavens de komende jaren walstroomvoorzieningen voor schepen moeten aanleggen. In 2024 eentje voor een cruiseschip, in 2028 voor containerschepen en in 2030 voor ferry’s en RoRo-schepen. In 2030 moet aan 90% van de walstroomvraag kunnen worden voldaan.

Maar de gemeente Rotterdam wil dat de Rotterdamse haven hierop vooruitloopt. Doel is walstroom bij alle containerterminals in 2026 en voor alle schepen in 2030. Aan het havenbedrijf om dit te bewerkstelligen. ‘Dat wordt een serieuze operatie’, zegt De Vries. Het havenbedrijf is nu in gesprek met andere partijen over hoe de walstroom voor de zeevaart vorm gaat krijgen. ‘Er moet een planning komen, dan komen de installaties en pas daarna kunnen we een generatorverbod instellen.’

Ook denkt De Vries erover korting op het havengeld te geven aan zeeschepen die gebruik maken van walstroom. Voor de cruiseschepen wordt de walstroominstallatie bij de Cruise Terminal in de tweede helft van dit jaar opgeleverd.

Binnenvaart

Ook voor de binnenvaart wordt het aantal walstroominstallaties uitgebreid. De Vries is tevreden over het gebruik van de ‘kisten’ in het oostelijk havengebied. ‘Met name langs het Noordereiland en de Maashaven worden die goed gebruikt.’

In het westelijk havengebied is het gebruik van walstroom zo goed als nul. Daar komt echter ook een generatorverbod, maar daarover is De Vries nog in overleg met de sector. ‘We willen daarin wel meedenken. We moeten voorkomen dat schepen die drie breed liggen dan met 50 of 60 meter moeten sjouwen met de stekker. En dan moet de stekker er weer uit als er iemand tussenuit moet.’

Tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers een jaar eerder, kondigde De Vries deze uitbreiding van het generatorverbod ook al aan.

