Dubbele doop en tewaterlating bij GS Yard Waterhuizen

Conti Lines

GS Yard in Waterhuizen heeft 1 februari bouwnummer 241 CL Nogaro te water gelaten. Ook werd het aan de afbouwkade liggende bouwnummer 237 CL Flanders gedoopt. Beide schepen zijn van het type Eco Trader 3700 en worden gebouwd in opdracht Conti Lines Coastel NV in Antwerpen.