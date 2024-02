Aanvoerverbod zeebaars vanwege paaiseizoen

Nu het paaiseizoen is aangebroken, komen de vrouwtjes massaal samen en neemt de kans op een fikse bijvangst van deze vissoort toe. Dat geldt niet alleen voor boomkorkotters, maar ook voor flyshooters en bordenvissers. Die laatste twee vlootsegmenten jagen weliswaar op zeekatten en pijlinktvis, maar kunnen soms de zeebaars niet ontlopen. Zeebaars gaat nu dus van een zeer gewilde bijvangst naar een zeer ongewenste bijvangst.

Heel zuur

Volgens milieuorganisaties gaat het niet goed met de zeebaars. De soort komt echter zeer verspreid voor. Zelfs in de wintermaanden in Noorwegen komen pelagische vissers deze soort in aanzienlijke hoeveelheden tegen. In de fjorden van Zuid-Noorwegen is zeebaars al lang geen onbekende soort meer.

Voor de inktvis-vissers is het momenteel heel zuur wanneer ze na een sleep vijf of zes ton zeebaars in het net aantreffen. Die hoeveelheden vertegenwoordigen doorgaans een waarde van 50.000 tot 60.000 euro.

