Missie naar Rode Zee met Nederlands marineschip Tromp

Marineschip Zr.Ms. Tromp gaat op missie in de Rode Zee, bevestigen bronnen na berichtgeving van de NOS. Het demissionaire kabinet had de Tweede Kamer eerder al laten weten een bijdrage van de Tromp in de Rode Zee te onderzoeken.

Daar wordt het internationaal scheepvaartverkeer onder vuur genomen door Houthi’s uit Jemen. Die zeggen schepen van Israël en bondgenoten aan te vallen uit vergelding om de oorlog in de Gazastrook. Schepen zijn met onder meer boten, drones en raketten aangevallen.

De ministerraad neemt vrijdag officieel een besluit over de bijdrage die eind maart moet beginnen. De Tromp vertrekt zaterdag al uit de thuishaven Den Helder voor een reis rond de wereld. Het schip wordt dan tijdens de reis tijdelijk ingezet om schepen in de Rode Zee te beschermen.

Beschermen tegen luchtaanvallen

De Tromp telt een bemanning van ongeveer tweehonderd mannen en vrouwen en is gespecialiseerd in luchtverdediging. Het luchtverdedigings- en commandofregat kan daardoor schepen goed beschermen tegen luchtaanvallen. De Tromp keert na de wereldreis in september weer terug.

In de Rode Zee is al een militaire missie onder leiding van de Amerikanen actief geheten operatie Prosperity Guardian. Daar neemt Nederland met maximaal twee stafofficieren aan deel. Ook is er een Europese missie met de naam Aspides waar onder anderen de Belgen aan deelnemen met een fregat.

De Tromp zal aan beide missies een bijdrage leveren. Het zal zich primair richten op de Amerikaanse inzet en ondersteuning verlenen aan de EU-missie.