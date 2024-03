Schuttevaer Award 2024 kanshebber #10: Open datacommunicatie protocol voor havenfaciliteiten

De schipper vraagt in toenemende mate om informatie over beschikbare havenfaciliteiten in de havens die hij bezoekt. Zo kan hij beter en sneller beslissen waar hij afmeert en vermindert het zoekverkeer. De markt speelt op deze vraag van de schippers in door allerlei informatie aan te bieden via apps, navigatiesystemen, websites of via havenmeesters maar deze moeten wel met elkaar kunnen communiceren. Door het beschikbaar stellen van een backoffice met een koppelvlak (open dataprotocol) voor havenfaciliteiten wordt de markt hierin gefaciliteerd.

Doel is dat elke faciliteit van elke dienstverlener en elke gebruiker met elkaar kunnen communiceren (interoperabiliteit). Het publiceren van openbare havenfaciliteiten informatie vormt een van de fundamenten voor het beschikbaar stellen van een landelijk dekkende koppelvlak. Open havenfaciliteiten data bestaat uit statische en dynamische scheepsgegevens. Dit initiatief past in het programma van ‘Het Walstroom collectief’. Dit samenwerkingsverband van OPSN, overheid, havenbedrijven en bedrijfsleven heeft tot doel tot het inrichten van een open dataprotocol met een koppelvlak voor diverse faciliteiten die we op de waterwegen tegenkomen.

Samenhangend stelsel

Het STIW koppelvlak is in principe niet één systeem of één platform maar eerder een samenhangend stelsel van systemen waar lokale of commerciële componenten deel van uit kunnen maken. Zo kan bijvoorbeeld een component die aan de eindklant wordt gegeven via een App op een smartphone door meerdere partijen worden aangeboden. Er zijn dus meerdere varianten van de component in de markt, maar door de voorgeschreven interoperabiliteit tussen de componenten kunnen zij allemaal ‘meedoen’ in het stelsel.

Een groot voordeel van dit systeem is dat de eindgebruiker ( bv. schippers) niet langer meerdere apps van verschillende aanbieders hoeft te installeren en te beheren. Door simpelweg je eigen App te gebruiken, welke zit gekoppeld aan het STIW koppelvlak, krijg je toegang tot je eigen providers en alle aangesloten hardware.

