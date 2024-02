Zware Kees: veeschepen

Een seconde later valt mijn oog op een andere kop: ‘Maidentrip Icon of the Seas met ruim 10.000 opvarenden.’

Had het ene artikel met het andere te maken? Opzet of toeval, deze lay-out in de krant?

Snel begin ik te lezen, een Nederlandse rederij heeft een nieuw schip in de vaart genomen dat maar liefst 2300 stuks passagiers…, eh, vee kan meenemen. Even gefocust blijven, neem ik me voor.

Het schip is modern en voldoet aan alle eisen voor het vervoer van passagiers…, nee, van vee. Er zijn meer dan 40 eet- en uitgaansgelegenheden aan boord. Nou ja, op dat nieuwe passagiersschip dus, bedoel ik. Het veeschip is ontworpen voor een comfortabele vaart, vrachtbehandeling en is voorzien van een waterval van bijna 17 meter hoog. Oké, op dat cruiseschip dus. Even erbij blijven, vermaan ik mezelf opnieuw.

Veel veetransporten worden uitgevoerd vanuit Nieuw-Zeeland en Australië, juist in die landen zijn de anti-passagiersactivisten… is de anti-veevervoerlobby erg sterk en zijn critici verbaasd over de beslissing om juist de veetransportactiviteiten uit te breiden.

Tja, bedenk ik, terwijl mijn ogen over de regels van beurtelings het veeschip-artikel en het maiden voyage-artikel vliegen, wat vind ik zélf van levende passa…veevervoer over zee?

Jaren geleden stond ik in Freemantle te kijken hoe een onooglijk scheepje (een omgebouwde coaster) werd geladen met pinken (althans, het leken mij eenjarige koeien, gezien het gespring en gedartel). Toen pas zag ik dat deze dieren dartelden en sprongen omdat ze met stroomstokken over een smalle, met hoge hekken omgeven gangway werden gedreven.

Daar kwam veel geschreeuw en geweld aan te pas. Ruwe stuwadoors (of waren het cowboys) hadden slechts één doel: de koeien zo snel mogelijk het schip opdrijven waar ze hutjemutje, staande de overtocht naar Saoedi-Arabië gingen maken, onder een brandende tropenzon. Een van de cowboy-achtige stuwadoors vertelde dat er enige tientallen dieren niet levend zouden aankomen.

Ook jaren geleden zag ik, toen ik ’s avonds een biertje aan dek dronk, dat hordes toeristen een smalle, met hoge hekken omgeven gangway werden opgedreven. Geüniformeerde officieren stonden met stroomstokken…eh, met weidse handgebaren, de passagiers aan te moedigen toch maar vooral snel aan boord te gaan, omdat het diner daar werd geserveerd. Als mak vee stroomden de mensen, na een dag in de shoppingmole van Charlotte Amalie te hebben doorgebracht, terug aan boord. Moe maar voldaan.

Daar wachtte een uitgebreide maaltijd met veekoeken en raaigras. Elders ging een kudde schapen aan boord van een veeschip. Zij konden grazen in het Replica-Central Park aan boord. Of andersom… denk ik.

Meer Zware Kees op: zwarekeesartenstories.jouwweb.nl

