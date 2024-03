Maak kennis met de professionals op het Innovatieplein: Tank-Eye

Tank-Eye brengt met de Vapour Lock Valves en gesloten meet- en monstersystemen een revolutie teweeg in de (petro)chemische industrie. Het gebruik van deze innovatieve technologie op binnenvaarttankers resulteert in aanzienlijk verbeterde veiligheid en precisie.

Het elimineert onnodige emissies voor en tijdens het meet- en monsterproces. Dat leidt tot accurate resultaten en voldoet aan de aankomende strenge regelgeving. Denk aan strengere terminalregels, het ontgassingsverbod vanaf juli 2024 en het ADN 2025, waarin CMR-producten niet meer open mogen worden bemonsterd.

Opvallend genoeg ligt de focus vaak op CO2-uitstoot, terwijl schadelijke dampen voor de gezondheid van de bemanning over het hoofd worden gezien. Met meer dan 20 jaar ervaring in de olie-industrie, onder meer als controleurs, constateerden eigenaren Deef Claeys en Frank Kerstens dat gesloten inspecties al jaren gangbaar zijn in de zeevaart, maar niet in de binnenvaart. Hun hoop is dat de industrie meer aandacht besteedt aan zowel mens als milieu.

Frank en Deef presenteren trots hun product op het Innovatieplein tijdens het Maritime Innovation Platform (MIP). Hier introduceren ze de Vapour Lock Valves en bijhorende appendages, waarmee de binnenvaart gesloten metingen en bemonsteringen kan uitvoeren. In tegenstelling tot de gangbare praktijk, waarbij kankerverwekkende dampen in de atmosfeer terechtkomen, biedt deze innovatie een gesloten en veilige oplossing.

Op het innovatieplein staan zij voor u klaar om meer informatie met u te delen over hun baanbrekende innovatie voor de tankervaart.

Het evenement vindt plaats in het Energiehuis in Dordrecht. Abonnees van Schuttevaer kunnen erbij zijn voor € 99,-. Registreren voor het evenement op 4 april, kan nú op www.maritimeplatform.nl