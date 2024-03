Maak kennis met de professionals op het Innovatieplein tijdens het Maritime Innovation Platform: ADSE

Marco Wagendorp vertelt: ‘Op het Maritime Innovation Platform (MIP) zijn veel nieuwe ontwikkelingen en die nog geïntegreerd moeten worden aan boord van nieuwe en bestaande schepen. Wij helpen daarbij en geven advies om te zorgen dat dat goed gebeurt. Dat doen we niet alleen voor de scheepvaart, maar we integreren ook nieuwe technologie in vliegtuigen, treinen en systemen voor defensie.’

De nieuwe systemen moeten samenwerken met de overige apparatuur aan boord. ADSE zorgt dat dat gebeurt, ook als de complexiteit van de systemen toeneemt. Zorgen dat alles samen goed werkt is een specialiteit van ADSE, juist als de complexiteit toeneemt en systemen steeds meer invloed op elkaar hebben.

Marco: ‘Wij kijken naar alle verschillende onderdelen van het schip en kijken naar de eisen van toeleveranciers, havens en vaarwegen, regelgeving, milieu en partijen van buitenaf. Het is een web van verschillende partijen en zaken waar je rekening mee moet houden. Wij zorgen dat de opdrachtgever een goed overzicht heeft van alle implementatiemogelijkheden.’

System Engineering

Maarten Deul vult aan: ‘Bij integratie van een innovatie wil je snel en vroeg weten of dit systeem in de praktijk werkt voor de toepassing van jouw schip. Wij hebben methodieken om eisen en systeemontwerpen te analyseren waarmee we verrassingen op de werf helpen voorkomen. Deze methodieken staan bekend onder de naam Systems Engineering, en die passen wij met succes toe in onze projecten.’

In de keten

Maarten: ‘ADSE organiseert het proces voor alle partijen in de keten, zodat de juiste vragen op het juiste moment gesteld worden omtrent de performance van bepaalde systemen. Wij kijken of de systemen aan alle eisen voldoen en berekenen ze door. Zo kunnen we vooraf digitaal het ontwerp evalueren voordat je daadwerkelijk een systeem inbouwt op een schip.’

Op het Innovatieplein dat tijdens het MIP is ingericht, vertellen de ingenieurs van ADSE meer over wat zij kunnen betekenen voor zowel schippers, scheepseigenaren en rederijen bij het ontwikkelen en integreren van innovaties.

