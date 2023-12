CEO Derk te Bokkel: ‘Als klant in China wil bouwen, moet IHC volgen’

Scheepsbouwer Royal IHC

Scheepsbouwer Royal IHC in Kinderdijk zit in de lift. Sinds het nipt afgewende faillissement van afgelopen maart stroomt de orderportefeuille weer vol. Maar om concurrerend te blijven, zal IHC zijn productie gedeeltelijk naar lagelonenlanden moeten verplaatsen, waarschuwt de begin november aangetreden CEO Derk te Bokkel (62). ‘Intern is dit een gevoelig onderwerp, maar wij gaan niet over de keuzes van onze klanten.’