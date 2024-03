Meer schepen mogen door Panamakanaal

Als gevolg van de langdurige droogte bereikte de waterstand in het voedende Gatun-meer een kritisch dieptepunt, waardoor het onvoldoende water kon leveren om de zeesluizen in het kanaal door Midden-Amerika voluit te kunnen bedienen. Er is gemiddeld 190 miljoen liter water nodig voor elk schip dat het kanaal en de sluizen passeert. Het aantal afvaarten werd gehalveerd van 36 zeeschepen naar 18 per dag, waardoor schepen soms weken moesten wachten om van de Grote Oceaan naar de Atlantische Oceaan, of omgekeerd, te varen. Soms werden miljoenen dollars extra betaalt om voorrang te krijgen voor bijvoorbeeld een lading bederfelijke goederen.

Maar het regenseizoen is intussen aangebroken. Er valt nog niet zoveel als gebruikelijk, maar volgens de CPA is het voldoende om weer naar de normale situatie terug te gaan. De doorvaartbeperking heeft de CPA meer dan een miljard dollar omzet gekost.