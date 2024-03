Schuttevaer Award 2024 kanshebber #6: Dutch Superyacht Tech Campus

Ons initiatief streeft ernaar een unieke locatie te creëren waar alle relevante bedrijven met betrekking tot jachtenbouw zich kunnen vestigen. Dit faciliteert niet alleen samenwerking en innovatie binnen de branche, maar bevordert ook duurzaamheid door reisbehoeften drastisch te verminderen en efficiëntie te verhogen. In de jachtenbouwsector is er een tekort aan kwalitatief hoogwaardig personeel, wat leidt tot een inefficiënte bedrijfsvoering waarbij specialisten de wereld over vliegen voor onderhoud en refit van jachten. Deze praktijk is niet alleen belastend voor het milieu, maar ook kostbaar en tijdrovend.

Een campus op één toegankelijke locatie biedt talloze mogelijkheden voor bedrijven, onderwijs en andere stakeholders om samen te komen, kennis te delen, nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen en innovatie te bewerkstelligen. Door een cultuur van samenwerking en innovatie te bevorderen, willen we de industrie vooruit helpen naar een duurzamere toekomst. Wij bieden milieuvriendelijke oplossingen voor de industrie en bouwen ultramoderne faciliteiten. Met emissievrije gebouwen draagt de Dutch Superyacht Tech Campus bij aan een duurzamere toekomst, vermindert de uitstoot van groen gas en voldoet aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie, terwijl de energiekosten voor hun huurders worden verlaagd.

Deze tekst komt uit de pitch van Dutch Superyacht Tech Campus.

Wie maken er kans? De komende dagen worden de 11 kanshebbers aan u voorgesteld. Drie van de vier genomineerden zijn al bekend. Bekijk alle genomineerden en kanshebbers hier.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. De komende dagen worden de 11 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan dinsdag 12 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 4 april maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.