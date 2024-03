Groot onderhoud stremt Prins Willem-Alexandersluis in 2025

De Prins Willem-Alexandersluis van het Oranjesluizencomplex in Amsterdam is in 2025 van 28 februari tot 4 maart gestremd. In opdracht van Rijkswaterstaat krijgt de sluis een grootscheepse opknapbeurt. Voor schepen langer dan 110 meter betekent het dat de verbinding met het IJsselmeer is afgesloten.

Tijdens de stremming volgend jaar kunnen schepen tot 95 meter nog wel gebruik maken van de Oranjesluizen, schepen tot 110 meter kunnen via de IJssel omvaren en voor schepen langer dan 110 meter is geen omvaarroute beschikbaar. ‘In de voorbereidingen van de stremming is de scheepvaartsector zo goed mogelijk meegenomen. De keuze voor deze periode is mede tot stand gekomen met input van de sector. Het is een relatief rustige periode en de sector kan tijdig meedenken over alternatieven en maatwerkoplossingen’, schrijft Rijkswaterstaat op haar website.

De opknapbeurt bestaat uit vernieuwing van verschillende sluisonderdelen die aan het einde van hun levensduur zijn geworden. Zo wordt een van de sluisdeuren gewisseld en worden de droogzetschotten getest.

Rijkswaterstaat verwacht in 2027 en 2028 nog een aantal stremmingsperiodes. Die planning volgt nog.