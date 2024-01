Zo ging het eraan toe bij de gestremde Oranjesluizen: ‘Het was een gekkenhuis’

reportage

In de 150 jaar dat de Oranjesluizen bij Amsterdam in gebruik zijn, was dit nog nooit gebeurd. Een week lang kon er geen schip door de sluisdeuren vanwege hoogwater, en er hebben zo’n 80 schepen moeten wachten. Er werd ‘met man en macht’ gewerkt bij Rijkswaterstaat om de situatie te beheersen. Over de situatie en ook de communicatie met schippers zal ‘goed geëvalueerd worden’.