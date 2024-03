Limburg: droogleggen Julianakanaal is ‘geheel eenzijdige afweging’

De provincie Limburg is ‘zeer bezorgd’ over de maandenlange afsluiting van het Julianakanaal voor de scheepvaart. De provincie spreekt bovendien van een ‘geheel eenzijdige afweging’. Eerder deze week meldde Rijkswaterstaat dat het kanaal vanaf oktober maanden dichtgaat. Het moet worden drooggelegd om een bouwkuip weg te halen. Brancheorganisaties voor bedrijven in de transport en binnenvaart reageerden verbaasd. Volgens hen was het besluit ‘opeens’ genomen.

Ook de provincie Limburg stelt nu dat ‘de regio niet is meegenomen in de finale afweging en besluitvorming’. De provincie heeft eerder ‘bij diverse gelegenheden’ zorgen geuit over de plannen. ‘De schadelijke gevolgen van deze afsluiting van het Julianakanaal voor het Limburgse bedrijfsleven zijn enorm.’

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt dat het besluit niet plotseling is genomen. Harbers en Rijkswaterstaat willen volgende week met ondernemers in gesprek over de gevolgen. De provincie zegt dat te waarderen, ‘echter laat een overleg dat plaatsvindt vóór het nemen van een besluit meer ruimte dan een overleg dat plaatsvindt nadat het besluit al genomen is’.

Kapotte bouwkuip

Volgens Rijkswaterstaat is de situatie in het kanaal momenteel onveilig door de kapotte bouwkuip. ‘Uiterlijk in oktober’ wordt het kanaal over een lengte van 4 kilometer drooggelegd om de kuip weg te halen. ‘Afhankelijk van de weersomstandigheden’ is het project in april of mei van volgend jaar afgerond. De provincie wil weten of het toch mogelijk is om het kanaal deels bevaarbaar te laten blijven.

Ondernemers die getroffen worden door de drooglegging kunnen gebruikmaken van een compensatieregeling. Volgens Rijkswaterstaat is het nog te vroeg om iets te zeggen over bedragen. De provincie vindt dat het zou moeten gaan om een ‘forse schadeloosstelling’.