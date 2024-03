ASV roept minister Harbers op Julianakanaal niet droog te leggen

De ASV roept demissionair minister Mark Harbers (IenW) in een brief op om de werkzaamheden aan het Julianakanaal op een andere manier uit te voeren. De minister maakte dinsdag 19 maart in een brief bekend dat het Julianakanaal vanaf oktober acht maanden lang wordt drooggelegd. De ASV vindt dat onacceptabel.

‘In de aanbesteding voor de verruiming van het huidig tracé heeft een aantal aannemers meegedaan. Logischerwijs is indertijd gekozen voor de aannemer die prijstechnisch het meest scherp was. Maar dat goedkoop vaak duurkoop is, blijkt ook nu weer. Met die kanttekening dat de duurkoop nu voor rekening van de logistieke keten en het bedrijfsleven komt. Dat dit onverteerbaar is behoeft geen nadere uitleg’, schrijft de Algemeene Schippers Vereeniging in de brief. ‘Gezien de constructie van de huidige bouwkuip, waarin aan de binnenzijde geen enkele voorziening was getroffen om tegendruk te bieden aan de waterdruk aan de buitenzijde, was het niet de vraag of, maar wanneer de damwand open zou klappen.’

Laakbaar

Nu de minister kiest voor het droogzetten van het Julianakanaal tussen Berg en Born zijn de gevolgen voor de scheepvaart en de Limburgse bedrijven enorm. ASV vindt dat Rijkswaterstaat hierin laakbaar heeft gehandeld. Want het is, volgens de schippersvereniging, niet Rijkswaterstaat die de extra kosten moet dragen, maar de logistiek en de bedrijven. Vlak nadat de minister met zijn brief aan de Kamer het besluit kenbaar maakte, becommentarieerde Machiel Smitsman namens de ASV al de werkwijze. ‘Er is een analyse van de economische impact in de maak. Die wordt dus niet afgewacht. Nu heeft de minister al een keuze gemaakt, terwijl de gevolgen van die keuze nog worden onderzocht.’

Daarover schrijft de ASV nu: ‘Nu kan Rijkswaterstaat zich achter het besluit van de minister verschuilen, waar naar het lijkt op is aangestuurd. En dat is wat steekt.’

Volgens de ASV zijn er aannemers die de werkzaamheden willen doen, zonder het kanaal droog te leggen. ‘Maar Rijkswaterstaat kiest toch voor de huidige aannemer en vindt de enorme kosten waarmee de logistieke keten en het bedrijfsleven worden opgezadeld, geen aangelegenheid die hun aangaat. Dit is ronduit stuitend.’