Nieuwe haven Boekelermeer is letterlijk keerpunt voor Noordhollandsch kanaal

Zwaaikom

Het Noordhollandsch Kanaal is 28 februari verbonden met de nieuwe haven in Boekelermeer. Deze insteekhaven in de gemeente Alkmaar gaat in eerste instantie fungeren als zwaaikom voor de binnenvaart. Daardoor hoeft de even verderop gelegen Leeghwaterbrug in de drukke ringweg rond de stad circa 500 keer minder vaak te worden geopend voor scheepvaart. Ook komt er een overslagkade in de Boekelerhaven.