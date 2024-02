Als het werkt: stijf en rank

Dan werkt het zo

Bij ‘stijve’ schepen gaat het niet om schepen die weinig vervorming kennen, maar om het slingergedrag van het betreffende schip. Zo wordt ‘stijf’ tegenover ‘rank’ gezet. Beide zijn niet zulke handige benamingen, want een rank schip in de termen van slingergedrag, hoeft geen schip te zijn dat rank is in termen van afmetingen, en een stijf schip hoeft niet per se stevig gebouwd te zijn.