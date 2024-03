Deze week in de nieuwe Schuttevaer: zeevarenden blijven doelwit en spanning naar kookpunt over onderzeebootorder

De bulkcarrier True Confidence is in de Golf van Aden op drift geraakt na de aanval van Houthi’s, stelt de eigenaar van het schip. Bij de aanval op woensdag 6 maart kwamen drie bemanningsleden om het leven. Het schip is daarna verlaten. Vier andere bemanningsleden zijn zwaargewond. Het is verbazingwekkend dat er nog altijd schepen over de Rode Zee en in de Golf van Aden varen. Zegt Nautilus-voorzitter Marcel van den Broek daarover. Ook KVNR-directeur Annet Koster is duidelijk: ‘Het toont opnieuw aan dat de situatie daar compleet onveilig is’.

Wordt het Damen of Naval? Wordt het Nederland of Frankrijk? Wordt het Vlissingen of Kinderdijk? Vrijdagmiddag 14 maart laat maakt het kabinet bekend welke scheepsbouwers aan de slag mogen: het Zweedse Saab samen met de Nederlandse Damen, het Duitse tkMS of de Franse Naval Group. Deze laatste werkt nauw samen met Royal IHC. Woensdagmiddag is er een debat, SGP-partijleider Chris Stoffer maakt zijn standpunt alvast duidelijk.

Dan iets heel anders. Het nieuwe simulatorcentrum van het Wageningse maritiem onderzoekinstituut Marin wordt 28 mei geopend. Het Seven Oceans Simulator Centre (SOSc) vervangt het oude simulatorcentrum uit het begin van de jaren ’90. Schuttevaer mocht alvast een kijkje nemen.

Dankzij een tijdelijke voorziening van de Raad van State mag een aantal kleinere rondvaartrederijen voorlopig blijven rondvaren in Amsterdam. Maar de toekomst blijft onzeker zolang de vergunningenloterij voor rondvaartboten blijft bestaan. De stichting Amsterdamsche SalonVloot wil een uitzondering voor historische salonboten.