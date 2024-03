Damen ‘blijft geloven in goede afloop’ miljardenorder onderzeeboten

Scheepsbouwer Damen wil nog niet inhoudelijk reageren op het nieuws dat een miljardenorder van Defensie voor vier nieuwe onderzeeboten naar de concurrentie gaat. ‘We blijven geloven in een goede afloop’, zei een woordvoerder van het concern uit Gorinchem.

De opdracht gaat volgens ingewijden naar de Franse Naval Group, die samenwerkt met het Nederlandse IHC. Damen trok samen met het Zweedse Saab op om de opdracht binnen te halen.

Scheepswerf IHC wil ook nog niet inhoudelijk reageren op het nieuws, omdat het besluit over de opdracht officieel nog niet is gevallen. Wel laat het bedrijf weten ernaar uit te zien om ‘mede vanuit onze specifieke kennis op het gebied van onderwatertechnologie en decennia aan ervaring een belangrijke bijdrage te mogen leveren aan dit strategische project, met een brede deelname vanuit de Nederlandse industrie’.

Provincie Zeeland

De provincie Zeeland hoopt dat de Tweede Kamer woensdag nogmaals oproept om de Nederlandse belangen zoveel mogelijk mee te wegen bij de megaorder voor het bouwen van vier nieuwe onderzeeboten. Het kabinet moet daar officieel nog een besluit over nemen, maar dinsdag werd duidelijk dat de order naar een consortium gaat onder leiding van de Franse Naval Group. De Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat laat weten ‘de geruchten en berichten‘ te hebben gelezen. ‘Als vrijdag dit het besluit blijkt te zijn van het ministerie, dan zijn wij teleurgesteld.’

Bijna alle fracties in Provinciale Staten van Zeeland maakten zich dinsdag sterk om de bouw van de onderzeeërs te gunnen aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, die onder meer een werf heeft in Zeeland. Zeeuwse Statenleden gaven onder meer aan dat het belangrijk is de defensie-industrie te versterken en daarbij Nederlandse vakmensen te betrekken. De order voor de nieuwe onderzeeboten draait naar verluidt om 4 tot 6 miljard euro.

Volgens De Bat kiest het ministerie er bij de keuze voor Naval Group bewust voor om ‘deze miljarden niet in de Nederlandse economie te investeren. Het klopt dat bij deze gunning Nederlandse bedrijven betrokken zijn, maar dat zal nooit in de mate zijn, zoals dit bij een Nederlandse gunning zou zijn. Dit alles vinden wij kwalijk, juist voor een sector waarvoor afgelopen jaar plannen zijn gemaakt (sectoragenda maritieme maakindustrie) en die al onder druk staat.’