Rechtszaak: wat is de tonnenmaat van een kraanschip?

Ongunstige meetmethode

Hoe moet je de maximale inzinking en daarmee het tonnage van een kraanschip bepalen? Geldt het vrijboord bij een rechtliggend schip, of telt de uitslag als de kraan in werking is en het schip overhelt? Over deze kwestie twisten de eigenaar van een kraanschip en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het kwam zelfs tot een rechtszaak.