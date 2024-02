Franse hektrawler Alexis IV in lichterlaaie in buurt Dieppe

Brand op de Franse hektrawler Alexis IV heeft de reddingsdiensten in de omgeving van Dieppe maandag veel werk bezorgd. Het vuur was zo hardnekkig dat het schip na 16 uur nog brandde. De bemanning beleefde een hachelijk avontuur maar werd gelukkig op tijd gered.

De langdurig actie van de hulpdiensten begon in de nacht van zondag op maandag 12 februari. De bemanning van een visserschip in het Kanaal melde aan het kustwachtcentrum CROSS dat het hektrawler Alexis IV uit Duinkerken in problemen verkeerde. Het was toen 02.30 uur in de nacht. De locatie die werd doorgegeven was 10 mijl (18,5 kilometer) voor de kust van Le Tréport.

Brand machinekamer

De brand woedde in de machinekamer en was zo hevig dat de bemanning geen kans zag het vuur onder controle te krijgen. Terwijl de brand achterop feller werd zochten de zes bemanningsleden hun heil op het voordek van hun 20 meter lange vissersschip. De kustwachtcentrale zond een Mayday Relay uit om schepen in de buurt te attenderen op het noodgeval en stuurde meerdere reddingboten en een helikopter naar de Alexis IV. Ook een ander visserschip voer naar het brandende schip.

Het moet een angstige tijd voor de bemanning zijn geweest. Want pas een klein half uur later kwamen de collega’s om de zes op te pikken. Die waren intussen overgestapt in hun reddingsvlot en werden door de vissers aan boord genomen. In twee etappes werden de bemanningsleden aan boord gelierd per helikopter in Le Tréport aan land gebracht, waar ze medische verzorging kregen.

Tegelijkertijd brandde de Alexis IV nog steeds. Schepen werd verzocht ruim afstand te houden. De prefecture maritime vond de brand te hevig om een bluspoging te wagen. Uiteindelijk bleef het patrouillevaartuig Yser in de buurt van het brandende schip.

Op drift

Om 16.00 uur, ruim 13 uur nadat de brand was opgemerkt, woedde het vuur nog steeds. Twee ploegen van de brandweer van Pas-de-Calais bezochten het schip maar vonden het te gevaarlijk om aan boord te gaan. Maandag aan het begin van de avond was de Alexis IV nog steeds op drift, op dat moment ten noorden van Cayeux-sur-Mer op een paar kilometer uit de kust. Het schip wordt permanet in de gaten gehouden. Dinsdagochtend (13 februari) zal opnieuw gekeken worden of de situatie het toelaat het schip naar een haven in de buurt te slepen.