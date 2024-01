Brand op binnenvaartschip in Werkendam

Op een binnenvaartschip in de Beatrixhaven in Werkendam is donderdagmiddag 11 januari brand uitgebroken. Aan het schip werd op dat moment onderhoud gepleegd. Iedereen kon veilig van boord komen.

De brand ontstond in de machinekamer, hier kwam flinke rookontwikkeling bij vrij. De brandweer was na de melding rond half 5 snel ter plaatse met onder meer twee tankautospuiten. Uit onder andere Almkerk werd versterking opgeroepen.

Voor het blussen van de brand gebruikte de brandweer een speciaal blussysteem, de ‘nevelkogel’,dit creëert een roterende nevelwolk in de ruimte waar de brand is en dit heeft een sterk koelend en blussend effect.

De brand was om 17.15 uur geblust en het schip werd om 17.50 uur weer overgedragen. Er is geen vervuild bluswater in het water in de haven terechtgekomen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.

