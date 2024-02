Lührs hoopt op ‘thuisberging’ binnenschip Alster

Het Duitse 80-meterschip Alster dat vorige week met 1400 tonkaliumchloride zonk in de Blumensandhafen in Hamburg moet uiterlijk donderdag worden gelicht. Bemiddelaar Ingenieurbüro Weselmann uit Hamburg die door de verzekeraar is ingeschakeld, heeft zeven bergers uit Duitsland, Nederland en België gevraagd een aanbieding te doen onder voorwaarde dat het schip uiterlijk donderdag wordt gelicht.

Voor een van de aangeschreven bedrijven, het Hamburgse bedrijf Lührs Schifffahrt zou de klus een ‘thuisberging’ zijn. Het bedrijf ligt op vijf kilometer van de plek des onheils, de bok Enak en diverse slepers van het bedrijf liggen al het hele weekend om het gezonken schip heen.

De Alster maakte, terwijl het afgemeerd lag rond vijf uur dinsdagochtend ochtends plotseling water en via een forse slagzij verdween het onder water. De oorzaak wordt onderzocht. De in de slaap verraste bemanning zetten nog wel boordpompen aan maar de capaciteit daarvan was niet voldoende om zinken te voorkomen. De gealarmeerde brandweer legde direct een oliescherm aan, het schip had behalve de lading ook 3500 liter diesel in de tanks.

Olievervuiling

Niet voorkomen kon worden dat de haven over een oppervlakte van 5000 vierkante meter met olie werd vervuild, aldus de autoriteiten. Angst was er ook voor verontreiniging door de lading van het schip. Kaliumchloride of kaliumzout is een verbinding tussen kalium en chloor en wordt hoofdzakelijk als meststof in de landbouw gebruikt. Het hoge zoutgehalte zorgt ervoor dat zoetwatervissen erdoor sterven. Greenpeace heeft in de dagen na het zinken vanuit een rubberboot metingen verricht maar nog geen verontrustende waarden geconstateerd.