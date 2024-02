Onbekend vrachtschip zinkt en lekt olie bij Tobago

Een nog niet nader geïdentificeerd vrachtschip is eind vorige week gekapseisd bij het Caribische eiland Tobago, waardoor een grote hoeveelheid olie in zee is gestroomd en de witte stranden van het eiland inmiddels hebben bereikt. De autoriteiten tastten nog in het duister over de herkomst van het schip en haar lading. Van de bemanning is geen spoor te bekennen.

De Tobago Emergency Management Agency (Tema) spreekt van een olieramp die zich voltrekt op het kleine eiland. Het 100 meter lange schip met de naam Gulfstream, ging 200 meter uit de kust tenonder. Sindsdien lekt het olie. Afgelopen weekeinde zijn de autoriteiten met de hulp van vrijwilligers beziggeweest de olie op de stranden op te ruimen. Farley Augustine, die de operatie mede coördineert, zegt dat het nog zeker de hele week gaat duren, voordat de stranden zijn schoongemaakt en toeristen er weer terecht kunnen. ‘Het zijn vooral de vakantieoorden en hun gasten én de lokale vissers die zijn getroffen. Voor komende week verwachten we dat cruiseschepen weg zullen blijven, waardoor de lokale economie nog meer schade oploopt.’

Hij sluit niet dat de autoriteiten buitenlandse hulp zullen inroepen om de olie te bestrijden.

Veel vragen

Het scheepsongeluk bij het eiland, dat deel uitmaakt van de eilandstaat Trinidad en Tobago in het zuidelijke deel van de Caribische Zee, roept veel vragen op. Zo was de zee redelijk kalm en de bemanning heeft geen noodsignaal afgegeven. Pas toen het was gekapseisd, sloegen getuigen alarm en rukten de hulpdiensten uit.

Tekst gaat verder onder de foto

De kustwacht trof echter niemand in het water aan. Duikers constateerden later dat zich ook aan boord van het gezonken schip geen personen meer bevonden. Daardoor bestaat het vermoeden dat de volledige bemanning zich in veiligheid heeft weten te brengen en zich om de een of andere reden niet heeft gemeld bij de autoriteiten.

Daar komt bij, dat de naam die op het schip is geschilderd, niet overeenkomt met het registratienummer. Daardoor is onduidelijk waar het vandaan kwam, onder welke vlag het voer en wat de lading was. De autoriteiten vermoedden dat het schip hout en zand vervoerde. Maar niet uitgesloten wordt dat het ook cocaïne transporteerde. De Caribische regio staat immers bekend als belangrijke doorvoerplek voor Zuid-Amerikaanse drugskartels.

De kustwacht hoopt de bemanning alsnog te achterhalen en te ondervragen. Ook zal worden bekeken of de schade kan worden verhaald op de eigenaar van het vrachtschip.