Andere Tijden: De olieramp in het Kanaal

Scheepsramp

Schering en inslag. Dat is de beste manier om het aantal olierampen op zee in de jaren ’70 van de vorige eeuw te beschrijven. Ruim 100 zijn er bekend. Een van de grootste gebeurde vlakbij huis. Voor de kust van Bretagne liep de Amoco Cadiz aan de grond, met alle gevolgen van dien. In dit artikel blikken we terug op die ramp van nu precies 44 jaar geleden.