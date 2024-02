Brandende Franse hektrawler Alexis IV verdaagt uiteindelijk op het strand

Na meer dan een etmaal is er een einde gekomen aan de tocht van de brandende en smeulende Franse hektrawler Alexis IV. Die begon in de nacht van zondag op maandag op volle zee en eindigde vanmorgen, dinsdag 13 februari, op de Franse kust.

Dit gebeurde er. De Alexis IV voer in het Kanaal voor de kust van Dieppe en Le Fremont toen er brand uitbrak op het schip. De zeskoppige bemanning liet een noodoproep uitgaan. Een vissersschip dat in de buurt was pikte de zes op uit het reddingsvlot waar ze intussen hun heil hadden gezocht toen bleek dat ze de brand zelf niet konden blussen.

Ondertussen werd een actie op touw gezet om de brand alsnog te doven. Maar brandweerlieden die van land naar het 20 meter lange vissersschip vonden het te gevaarlijk en vooral te heet om aan boord te gaan. Maandag de hele dag en nacht dreef het smeulende wrak rond op zee, afwisselend gevolgd door verschillende patrouilleboten.

Voor de nacht werd de grote noodhulpsleper RIAS Abeille Normandie ingezet die de ooit zo trotse hektrawler uit Duinkerken volgde tot het schip – of wat er nog van over was – bij neergaand tij op de kust bij Cayeux-sur-Mer strandde. Bij daglicht was te zien dat er nog steeds rook uit het ruim kwam, een kleine 40 uur nadat de brand voor het eerst geconstateerd was.

Experts van de Prefecture Maritime de la Manche et de la mer du Nord bekijken nu hoe ze het wrak gaan bergen. Een eenheid van de marine uit Brest die in het bestrijden van vervuiling gespecialiseerd is houdt de eventuele uitstroom van brandstof en olie in de gaten. Het publiek wordt verzocht ruime afstand van het wrak te houden.