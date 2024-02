Naupar pakt Tophost-concept charterschippers weer op

Gastvrijheid chartervaart

Boekingskantoor Naupar in Lelystad heeft het Tophost-concept weer opgepakt en maakte de Tophosts van 2023 bekend. ‘Een aantal van onze schippers krijgt zóveel lof en complimenten, dat we die hebben uitgeroepen tot Tophost. Daarmee geven we onze schippers erkenning’, zegt directeur Arjan van der Meer.