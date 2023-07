Bergers Boskalis ter plaatse, maar wat nu?

De Guardian ligt dag en nacht paraat in Den Helder. De zeesleper was afgelopen nacht, toen brand uitbrak aan boord van de 200 meter lange Fremantle Highway met een lading van ruim 2800 auto’s, als een van de eerste schepen ter plaatse.

Aan te nemen is dat het Zeeuwse bergingsbedrijf zodoende snel op de hoogte was van het incident. Iets wat belangrijk is in de bergingswereld, want een rederij kiest zelf uit wie het schip mag bergen. Groot voordeel is dan wanneer een bedrijf al een plan heeft klaarliggen én – in het geval van Multraship – een sleper nabij heeft. Deskundigen vermoeden dat Multraship in de nacht al Boskalis-dochter Smit Salvage heeft ingeschakeld voor hulp.

De twee werkten eerder al samen bij de berging van de stuurloze Julietta D. Dat schip raakte in een januaristorm in 2022 op drift voor de kust van Zuid-Holland. De bergers zagen toen kans het schip te bergen voordat ernstige schade kon ontstaan.

Speculaties

Het is nog onduidelijk of nog andere schepen van Boskalis of Multraship richting de brandende car carrier gaan. Multraship verwijst voor de communicatie naar Rijkswaterstaat en de Kustwacht. Boskalis is niet bereikbaar voor commentaar.

De experts van Boskalis zijn nu aan boord van de Guardian om de situatie onder ogen te zien. Zij moeten beoordelen of een degelijke sleepverbinding tot stand kan worden gebracht. Voor een goede sleepverbinding moeten wel mensen aan boord van het brandende schip gaan. Mocht dit gebeuren, dan is nog maar de vraag waar het brandende schip vervolgens heen moet. De Kustwacht heeft laten weten dat de brand nog dagen kan duren. Havens in de buurt zitten niet te wachten op de komst van een brandend schip.

Kwetsbare natuur

Aangezien het in nood verkerend schip zich dichtbij de kwetsbare natuur van de Waddenzee bevindt, rijst de vraag of het niet beter verder weg van de kust kan worden gesleept. In elk geval uit de Zuidelijke Waddenroute. In bergingskringen wordt geopperd dat de car carrier misschien het best op een zandbank kan worden gezet om zinken te voorkomen. Maar dat zou haar nog dichter bij het Werelderfgoedgebied Waddenzee brengen.

Hoe de bergingsoperatie er precies uit gaat zien zal de komende dagen moeten blijken. Prioriteit is nu het schip zoveel mogelijk te koelen. Daar worden de Duitse slepers Nordic en Fairplay 30 voor ingezet.

Op een video van de Kustwacht is de actuele situatie te zien

Het kustwachtvliegtuig heeft beelden gemaakt van het schip Fremantle Highway. Updates over dit incident staan op ons liveblog (evenals het 🎥beeld voor de media): https://t.co/gWwfcKau0z pic.twitter.com/5725cNodUh — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) July 26, 2023

Lees ook: