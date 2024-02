Cruiseschepen zitten tijdelijke plek Museum Rotterdam in de weg

Er komt geen tijdelijke vestiging van het Rotterdamse stadsmuseum op de Wilhelminakade in Rotterdam-Zuid. In het pand dat daarvoor was voorzien, het voormalige Scheepvaart- en Transportcollege, komen de walstroomvoorzieningen voor cruiseschepen.

Daardoor blijft er te weinig ruimte over om de collectie van Museum Rotterdam tentoon te stellen, meldt kunstwethouder Said Kasmi aan de Rotterdamse raad. Rotterdam gaat nu in samenspraak met het museum op zoek naar een nieuwe plek.

‘Er was uitgegaan van een beschikbare vloeroppervlakte in het STC-gebouw van 1500 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen’, schrijft Kasmi. ‘Bij de verdere uitwerking van de plannen voor walstroom is echter gebleken dat een aanzienlijk deel van de ruimte op de begane grond, dat beoogd was als tijdelijk stadsmuseum, nodig is voor de walstroom. Hierdoor is de locatie minder aantrekkelijk geworden dan eerder ingeschat omdat voldoende vierkante meters van belang zijn voor een goede programmering.’