Rotterdam Shortsea Terminals en Samskip nemen groene walstroominstallatie in gebruik

De installatie werd 21 juli feestelijk in gebruik genomen. In het bijzijn van delegaties van Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en de gemeente Rotterdam werd aan boord van de Samskip Innovator de soepele overgang tussen scheepsstroom en walstroom gedemonstreerd. De voorbereiding hiervoor aan boord van het schip werd uitgevoerd door Harbour Electronical Services (HES). De installatie op de kade van RST is aangelegd door Jolectra.

‘Eerste zeeterminal in Nederland’

‘Groene walstroom maakt schone en stille scheepvaartoperaties in de havens van Rotterdam mogelijk’, zei vlootmanager Erik Hofmeester van Samskip. ‘We hebben ambitieuze decarbonisatiedoelstellingen voor de komende jaren, met een duidelijk doel om in 2040 netto-nul emissies te bereiken.’

Arno Storm, CEO van RST: ‘RST wil voorop lopen in de energietransitie en neemt het voortouw in de Rotterdamse haven om te werken aan praktische oplossingen. Ik ben er trots op dat wij de eerste zeeterminal in Nederland zijn met een walstroomaansluiting. De weg naar CO2-neutraliteit inslaan betekent voor mij samenwerken met klanten en leveranciers en ik ben blij dat we samen met Samskip, HES en Jolectra een eerste stap hebben kunnen zetten.’

Lees ook: