Als het werkt: vadem

Dan werkt het zo

Wij Europeanen mogen ons gelukkig prijzen dat onze lengte-eenheden gemakkelijk in elkaar zijn om te rekenen. Een kilometer is precies 1000 meter. Dat rekent gemakkelijker dan in de Verenigde Staten, waar een mijl ‘ongeveer’ 6076 feet lang is, afhankelijk van welke mijl we bedoelen. De zeemijl is namelijk langer dan de landmijl. Zelfs de afkorting van de ‘nautical mile’ ligt niet vast en kan NM, nmi, M of nm, zijn. Maar nog erger is het gesteld met de lengtemaat vadem, die in de VS nog steeds wordt gebruikt voor het weergeven van waterdiepten.