Studio Schuttevaer: Hoe kan de binnenvaart meer verladers verleiden?

Veel verladers hebben koudwatervrees voor de binnenvaart. Nergens voor nodig, met een mental shift kan er veel meer lading via de binnenvaart vervoerd worden. Wel moet de binnenvaart meer data delen. Dat was de mening van twee modal shift-experts in Studio Schuttevaer. Ilse Verdonck van Multimodaal Vlaanderen en Richard Klaassen van H. Essers gingen in gesprek met Ella Hofs van binnenvaartcoöperatie PTC op de Multimodaal Transport Expo in Breda. ‘We hebben een mental shift nodig. Er kan echt veel meer lading via het water.’

Deze beurs werd georganiseerd door Schuttevaer en de zusterbladen NT en Flows. Op de beursvloer werd een speciale editie van Studio Schuttevaer opgenomen. De hele beurs staat in het teken van multimodaal vervoer. Centrale vraag bij Studio Schuttevaer was hoe de binnenvaart meer verladers kan verleiden in te zetten op binnenvaart.

‘Modal shift gaat niet alleen over CO2-reductie, maar ook over het tegengaan van congestie op de weg’, zegt Ilse Verdonck van Multimodaal Vlaanderen. Met subsidie van de overheid adviseert zij bedrijven of de binnenvaart een reëele optie voor hun ladingpakket. ‘Als we kijken naar pakketen die wel makkelijk naar het water kunnen, is er nog heel veel mogelijk.’ Verdonck en haar collega’s hebben al 1,7 miloen truckkilometers bespaard door in te zetten op de binnenvaart.