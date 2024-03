Italiaanse Tankoa presenteert nieuw concept voor 70 meter lang superjacht

De Italiaanse werf Tankoa Yachts in Genua en ontwerpbureau Nauta Design in Milaan hebben een nieuw concept voor een 70 meter lang superjacht gepresenteerd. Bijzonder is, dat op het achterste onderdek van 145 vierkante meter, de beachclub genaamd, een zwembad van 6,50 meter lang is ingebouwd.

Het nieuwe superjacht-project heet Milano. Het schip wordt 70 meter lang, 11,80 meter breed en heeft een diepgang van 3,80 meter. Daarmee is het net geen megajacht, want die zijn boven de 80 meter, maar het is wel zo lang, dat ze alleen in speciale superjachthavens kan aanleggen.

Ruime slaapkamer

De mastercabine is voorin het schip en even groot als een gemiddelde arbeiderswoning, namelijk 80 vierkante meter. Hieraan grenzend zijn een kantoor, inloopkast en badkamer. Een glazen pui geeft toegang tot een privé-zwembad op het voordek.

Wil je buitengaats van boord? Dat kan ook, want even verderop is het helikopterplatform. Achterop is de garage met alle ‘watertoys’, tenders en duikuitrusting.

Interieur

Het interieur is ‘milieuvriendelijk’, wat wil zeggen dat natuurlijke materialen zijn gebruikt zoals hout, steen en leer. Het idee is dat bomen teruggroeien, stenen kunnen worden hergebruikt en er nooit te weinig koeien zijn. Het gehele schip is vrij rustig en neutraal qua kleur. Het keiharde wit dat lange tijd helemaal in was, zien we niet meer terug. Laat staan schreeuwend goud of hipster ijzerkleuren. De uitstraling is vooral gebroken wit, beige, beetje oranje en wat houtkleur.

De salon heeft een grote eettafel, zoals eigenlijk op elk superjacht is te zien. De grote ramen zorgen ervoor dat men overal de zee kan zien, doordat ze getint zijn, heb je binnen wel alle privacy.

Bemanning

Aan boord is accommodatie voor 12 bemanningsleden die op het onderste dek slapen. Daar zijn ook de wasmachines en andere huishoudelijke apparaten. Tevens is hier een kleine een sportruimte ingericht.

Hybride aandrijving

Superjachten bouwen en tegelijkertijd duurzaam werken, is natuurlijk niet al te makkelijk. Toch probeert de Italiaanse werf Tankoa zijn steentje bij te dragen door het schip uit te rusten met een dieselelektrische voortstuwing. Vier Caterpillar C32 generatorsets leveren elektriciteit aan twee elektromotoren (elk 1650 kW) die de schroeven aandrijven. Het schip haalt een topsnelheid van 16,5 knopen. In het design is rekening gehouden met de mogelijkheid van varen op methanol of waterstof in de toekomst.

