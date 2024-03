Sirena Yachts opent nieuwe grote superjachtwerf in Turkije

Sirena Yachts breidt uit

De Turkse superjachtbouwer Sirena Yachts heeft een nieuwe werflocatie0 geopend in Yalova, in de buurt van Istanboel. De werf beslaat een oppervlakte van 150.000 vierkante meter. Allereerst zal hier het 42 meter lange superjacht Sirena 42 op stapel worden gezet. Het is vanaf volgend jaar te koop en zal naar verluidt zo’n 23 miljoen euro gaan kosten.