Vlaamse Waterweg: vaarwegbeheerder moet bedrijfszekerheid kunnen garanderen

Multimodaal Transport Expo 2024

Om meer ondernemers de waterwegen op te krijgen, moeten ze kunnen vertrouwen op de infrastructuur en verouderde kunstwerken. ‘Het is geen optie, maar een plicht voor de overheid, om te investeren in onderhoud’, zegt Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg. Hij ging op de Multimodaal Transport Expo in Breda in gesprek met Wim Fabries, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, over de staat van de vaarwegen in Nederland en België.