Open Arms sleept ponton met hulpgoederen naar Gaza

De Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms heeft deze maand de bakens verzet. De organisatie zette haar hulpschip Open Arms tot nu toe vooral in voor het redden van bootvluchtelingen. Samen met de Amerikaanse NGO World Central Kitchen (WCK) is Open Arms nu bezig met een bijzondere humanitaire missie voor Gaza.

Sinds dinsdagmorgen is de voormalige bergingssleper met een lading hulpgoederen onderweg naar Gaza, waar de bevolking zwaar lijdt onder de Israëlische blokkade. De sleepboot heeft zelf een beperkte hoeveelheid hulpgoederen aan boord. Het leeuwendeel van de 200 ton voedsel is in Larnaca op Cyprus geladen op een ponton die door Open Arms naar Gaza wordt gesleept.

Pier

Probleem is het lossen op de Gazakust. Gaza heeft sinds 2007 geen toegankelijke haven meer. De enige haven was Port Gaza, een kleine vissershaven bij het nu zwaar gebombardeerde Gaza-stad. Deze wordt sinds 2007 door Israël geblokkeerd. Sindsdien lieten de Israëlisch slechts twee keer een schip met hulpgoederen door, in 2008. Nu wordt alleen op kleine schaal vissen toegestaan.

Materieel

Het Amerikaanse leger wil een drijvende steiger voor de Gazakust aanleggen. Hiervoor is een vaartuig vanuit de Verenigde Staten onderweg naar Gaza met troepen, materiaal en materieel. Dit schip, het 83 meter lange landingsvaartuig General Frank S. Besson, is zaterdag 10 maart vanaf de Amerikaanse oostkust richting de Middellandse Zee vertrokken.

De voorzitter van World Central Kitchen zegt dat zijn organisatie zelf bezig is met de aanleg van een pier waaraan de ponton die nu onderweg is kan afmeren. Dat zou gebeuren met gebruik van puin van gebombardeerde gebouwen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Corridor

Naar schatting 1,7 miljoen Palestijnen in Gaza leven in kommervolle omstandigheden na de wekenlange bombardementen door het Israëlische leger. World Central Kitchen zegt dat het niet bij deze ene hulpactie zal blijven. Plan is een maritieme corridor tot stand te brengen waarover langere tijd voedsel en andere hulpgoederen aangevoerd kunnen worden.

Larnaca op Cyprus zou zich goed lenen als aanvoerhaven. Vanaf Larnaca is het ongeveer twee dagen varen naar Gaza. World Central Kitchen lijkt daarop vooruit te lopen en zegt op Cyprus al een voorraad van 500 ton voedsel te hebben aangelegd.

Tekst gaat verder onder de foto.

Peulvruchten

Op de ponton zijn levensmiddelen zoals rijst, bloem, peulvruchten, ingeblikte groenten, vis en vlees geladen. De hulpactie wordt grotendeels betaald door sponsors in de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. De Open Arms (37 x 10 meter, diepgang 5,50 meter) is al sinds 2015 in gebruik als hulpschip. Het was onder meer actief bij Lesbos en voor de Libische kust.

Bezettingsmacht

De door Hamas geleide regering in Gaza zegt dat de hoeveelheid voedsel die met de ponton wordt aangevoerd niet meer dan ‘een of twee’ vrachtwagens omvat. Perswoordvoerder Marouf zei verder tegen de nieuwszender France 24 dat een aantal logistieke problemen nog niet is opgelost. Daaronder de kwestie van hoe de noodhulp aan land moet worden gebracht. Ook sprak hij zijn zorgen uit over inspecties ‘door de bezettingsmacht’.

Twee miljoen

De Amerikaanse regering is intussen bezig een maritieme corridor op te zetten waar hulpschepen een veilige doorvaart krijgen naar Gaza. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken zei woensdag 13 maart dat de VS ‘de zone willen overladen met humanitaire hulp’.

Volgens de Amerikanen zijn dagelijks twee miljoen maaltijden nodig. Het Amerikaanse leger heeft de afgelopen dagen met vliegtuigen meerdere voedseldroppings uitgevoerd boven het gebied. Er wordt gesproken van 35.000 kant-en-klaarmaaltijden en 28.000 flesjes water, per keer. Organisaties die bij de hulpverlening betrokken zijn noemen dit volstrekt onvoldoende. Alleen het openen door Israël van de grenzen voor hulpkonvooien met vrachtwagens kan de nood leningen, zeggen ze.

Lees ook: Marineschip Holland richting Cyprus voor hulp aan Gaza Lees ook: Veel meer schepen varen om via Zuid-Afrika door aanvallen Houthi’s