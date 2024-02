Aan de reis: vrachtprijzen in vrije val

De olieprijzen zijn afgelopen week ongeveer 6% gestegen. Die stijging kwam voort uit zorgen over verdere escalatie in het Midden-Oosten. Brent crude sloot de week af met $ 82,19 per vat en WTI eindigde op $ 76,84 per vat. De weekstijging komt overigens na een daling van 7% in de voorgaande week.

Katalysator voor de stijging was de uitspraak van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij weigerde een staakt het vuren aan te gaan, waarop de markt reageerde met het verder inprijzen van een mogelijke verdere escalatie van het geweld. Ook aanvallen van Oekraïne op twee Russische olieraffinaderijen droegen bij aan de prijsstijging. Ondanks die aanvallen heeft Rusland deze maand al meer product geëxporteerd dan is afgesproken met de Opec. Hoe de andere Opec-leden hierop zullen reageren is nog onbekend.

Het herstel van de Amerikaanse productieniveaus had dan weer een prijsdrukkend effect. Die steeg vorige week, ondanks (on)verwachte onderhoudswerkzaamheden aan enkele raffinaderijen, naar een nieuw record van 13,3 miljoen vaten per dag. Verder zijn er in het land vier actieve olie- en gasboorinstallaties bijgekomen, wat het totaal op 623 brengt.

ARA en Rijn

De vrachttarieven in de ARA zijn ook afgelopen week gedaald. Ze zijn sinds begin dit jaar in een vrije val terechtgekomen en daar lijkt nog geen einde aan te komen. Het aantal schepen dat zonder werk ligt is afgelopen week flink toegenomen en de vraag naar transport en product blijft matig. Vervoerders blijven competitieve prijzen aanbieden om hun schepen aan de reis te houden, waardoor de markt in een vicieuze cirkel is beland. Hierdoor zijn vrijwel alle marktspelers genoodzaakt mee te gaan met de prijsdalingen. Op maandag 12 februari expireert de ICE Gasolie, die enige ondersteuning aan de markt kan bieden bij voldoende expiratievolume. Maar de meeste marktspelers rekenen hier niet op en verwachten de komende weken weinig verandering.

Ook op de Rijn vinden tankerschippers moeilijk werk. De vraag naar product en transport is al wekenlang minimaal, waardoor veel schippers zich hebben verplaatst naar de ARA. Maar omdat het ladingaanbod hier eveneens afneemt, zijn ze genoodzaakt terug te keren. Hierdoor is niet alleen de vrije scheepscapaciteit in het gebied toegenomen, maar ook de concurrentie op zowel de Rijn als de binnenlandse reizen op de kanalen. Desondanks lieten de vrachttarieven voor de Beneden-Rijn afgelopen week een kleine stijging zien door een licht toenemende vraag vanuit dit gebied. De vrachttarieven voor de Boven-Rijn lieten voor een zesde week op rij een daling zien.

Mede mogelijk gemaakt door Inland Barging. Uw specialist in vrachttarieven voor de binnenvaart.

Geschreven door Emiel de Barbanson (www.inlandbarging.com)

ARA-vrachttarieven

Prijs in euro/ton

Range: 2000-6000 ton Weekgemiddelde Laagste prijs Hoogste prijs Vletwerk € 2,65 € 2,00 € 4,70 Rotterdam-Antwerpen/Amsterdam € 3,70 € 3,00 € 6,25 Antwerpen-Amsterdam € 4,68 € 4,00 € 7,70 Vlissingen-Antwerpen € 4,72 € 4,25 € 5,70 Vlissingen-Rotterdam € 5,82 € 5,35 € 6,50 Vlissingen-Amsterdam € 6,22 € 5,75 € 6,90 Gent-Vlissingen € 5,03 € 4,50 € 6,00 Gent-Antwerpen € 5,32 € 4,85 € 6,00 Gent-Rotterdam € 5,97 € 5,50 € 6,60 Gent-Amsterdam € 6,45 € 6,00 € 7,00

Rijn-vrachttarieven

Prijs in euro/ton

range: 0-3000 ton Weekgemiddelde Gasolie Benzine Duisburg € 7,40 € 6,65 € 8,15 Dortmund € 11,20 € 11,20 – Keulen € 9,60 € 8,85 € 10,35 Koblenz € 11,40 € 11,40 – Frankfurt € 14,00 € 14,00 – Mannheim € 14,50 € 13,75 € 15,25 Karlsruhe € 15,20 € 14,45 € 15,95 Straatsburg € 16,70 € 15,95 € 17,45 Bazel EUR € 18,53 € 17,78 € 19,28 Bazel CHF 17,40 CHF 16,65 CHF 18,15 CHF

Lees ook: Aan de reis: transportvraag valt weg Lees ook: Aan de reis: vrachtprijsdaling houdt aan