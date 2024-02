Nieuwe Koers: Margot Borms richt eigen bedrijf Goseaport op

Wie verhuizen er deze week allemaal naar een nieuwe werkgever in de maritieme sector? Zijn er CEO’s, commissarissen of andere prominenten die een nieuw visitekaartje moeten laten maken? Ofwel: wie vaart er een nieuwe koers?

Margot Borms start haar eigen maritieme dienstbedrijf. Hiervoor was zij werkzaam als General Manager bij MTD, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ophalen en verwerken van scheepsafval. Over die rol vertelt ze tegen Flows: 'Het lukte me niet om daar de nodige veranderingen door te drukken en tegelijkertijd klopte mijn ondernemershart te sterk om dit te blijven doen. Ik wilde mijn eigen ding doen en mijn eigen baas zijn', zegt ze. Met haar bedrijf wil Borms 'fysiek diensten verlenen in de haven met de focus op afvalophaling'.

Bij Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zijn twee nieuwe werknemers binnengehaald, om het team te versterken. Mark Lammers is begonnen als communicatiemedewerker bij de brancheorganisatie in Zwijndrecht. Voordat hij hier aan de slag ging, was hij tekstschrijver bij verschillende mediabedrijven. Yorick Verheij is sinds een maand aan de slag als Junior Beleidsadviseur Vergroening bij KBN. Hij werkte hiervoor als freelancer.

De voormalig algemeen directeur van KBN, Rob Leussink, mag ook een nieuwe functietitel op zijn visitekaartje zetten. Hij wordt benoemd tot Managing Director van Vermeer ThermEx International en gaat zich concentreren op de uitbreiding van de divisie thermisch onderhoud.

