Sterke Duitse sleper Nordic komt aan bij brandende Fremantle Highway

De Duitse sleper Nordic is aangekomen bij de brandende car carrier Fremantle Highway ten noorden van Ameland. Deze sleper is ruim vijf keer zo sterk als Hunter, de sleper die een verbinding heeft met het daarvoor stuurloze schip. Daar wordt het schip echter niet voor ingezet. Het schip is lange tijd bezig geweest de zijkant van het schip te koelen.

Op MarineTraffic is te zien hoe vier sleepboten nu rondom het brandende schip varen. De Hunter van Rederij Noordgat heeft een sleepverbinding tot stand gebracht. Die is niet heel solide, aldus een woordvoerder van de Kustwacht tegenover het ANP, maar het was op dat moment het enige wat mogelijk was. De verbinding aan de achterzijde van het schip blijft in ieder geval totdat een mogelijk steviger sleepverbinding kan worden gemaakt.

Het leek mogelijk dat dit de opdracht voor de bemanning van de Duitse sleper Nordic zou worden. Ter vergelijking: de Hunter is 39,40 meter lang en heeft een paaltrek van 40 ton. Nordic is 78 meter lang en heeft een paaltrek van 207 ton. De berging gaat echter uitgevoerd worden door Boskalis en Multraship. Nordic wordt, samen met noodsleper Guardian van Kustwacht, ingezet om de zijkanten van het schip te koelen. Nordic wordt in die rol net vervangen door de eveneens Duitse sleper Fairplay 30.

Paaltrek

De kracht van sleepboten wordt gemeten aan de hand van paaltrek (bollard pull). Dat geef aan met hoeveel kracht een sleepboot kan trekken. Daarvoor wordt de sleepboot via een sleeptros/kabel aan een stevige paal op het land verbonden. In deze sleepkabel wordt een meetinstrument opgenomen waarmee de trekkracht wordt vastgesteld.

Lees ook: