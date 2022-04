Als het werkt: Paaltrekkracht

Sleepboot

De paaltrekkracht is wellicht de meest belangrijke waarde van een sleepboot. Hij geeft aan met hoeveel kracht een sleepboot kan trekken. Daarvoor wordt de sleepboot via een sleeptros/kabel aan een stevige paal op het land verbonden. In deze sleepkabel wordt een meetinstrument opgenomen waarmee de trekkracht wordt bepaald.