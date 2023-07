Blussen brand aan boord Fremantle Highway verhoogt kans op zinken

Het blussen van de brand aan boord van de car carrier Fremantle Highway, stelt de bergers voor een groot dilemma. Op foto’s is te zien hoe de calamiteitensleper Guardian met haar blusinstallatie wel de zij van het brandende schip nat houdt, maar kennelijk wordt voorkomen dat water binnendringt. Bluswater in het schip vergroot de kans op instabiliteit, vervulling en zinken.

Aan boord van de Fremantle Highway staan 25 elektrische auto’s. Vermoedelijk is één daarvan in brand gevlogen, zegt een woordvoerder van de Kustwacht tegenover de NOS. De lithium-ion batterijen in de auto’s zijn zeer moeilijk blusbaar.

De situatie doet denken aan de brand aan boord van de Felicity Ace in februari vorig jaar. Dit 200 meter lange schip vloog in brand ter hoogte van de Azoren. Na ruim twee weken van blussen en bergingsacties zonk het schip. Dat was het gevolg van het vele bluswater, waardoor het schip instabiel werd en over stuurboord kapseisde.

Het lijkt er dan ook op dat de Kustwacht niet probeert de brand te blussen, maar in eerste instantie vooral de scheepshuid te koelen. Zinken zou een milieuramp betekenen.

OVV

Inmiddels heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) contact opgenomen met de Panamese autoriteiten over de brand op het vrachtschip ten noorden van Ameland. De car carrier vaart namelijk onder Panamese vlag. Een woordvoerder zegt nog geen onderzoek te doen, omdat daar eerst een verzoek van Panama voor moet binnenkomen.

