Vergaderweek in Straatsburg

Het werk stond vorige week in het teken van het Rijnvaartpolitiereglement. Van maandag tot en met donderdag was ik in Straatsburg, een van de twee vergaderingen per jaar met de Werkgroep RP, werkgroep Politiereglement. In de werkgroep zijn alle CCR-landen vertegenwoordigd, te weten België, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Nederland.

Wat houdt dat in? Als ik leden weleens vertel over deze vergadering, dan is er altijd wel iemand die zegt: ‘Dat is leuk, misschien kun je dan dit of dat gelijk even meenemen.’ Ja dat lijkt natuurlijk eenvoudig, als je er toch bent even iets onder de aandacht brengen. Dat doe ik natuurlijk, als ik daar de kans toe krijg. Maar hoe zien zulke dagen er dan eigenlijk uit? Ik kan u zeggen: van 09:00 tot 17:30 uur met een heel volle agenda. Met behulp van vertalers – je mag wel in je eigen taal praten – zaken onder de aandacht brengen en bediscussiëren.

Intensieve dagen

Dat vertalen is zeker geen gemakkelijke taak, er wordt direct vertaald wat er gezegd wordt, nagenoeg zonder vertraging, en er wordt met gemak geschakeld van Duits naar Nederlands, of van Frans naar Nederlands. Een voordeel is, dat er anderhalf uur middagpauze is om deze mensen even op adem te laten komen. Meestal maken wij dan een wandeling met de andere deelnemers en eten lopende ons broodje op. Dat zijn de momenten om ook ‘de dingen die je meegegeven zijn’ onder de aandacht te brengen.

In de middagpauze probeer ik dan ook nog even snel mijn mail te scannen, is er iets dat onmiddellijk actie vereist, of kan het even wachten? Na de pauze gaat de agenda weer door en komen, naast zaken voor het Rijnvaartpolitietreglement, ook aanverwante zaken als geautomatiseerd varen, cybersecurity en betonning aan de orde. Al met al intensieve dagen. Maar ook leuk om met collega’s van andere CCR-landen van gedachten te wisselen en samen mooie dingen voor de binnenvaart te mogen regelen. En zo nu en dan dus ‘iets te kunnen meenemen’.

Even wat teruggeven

Er moet mij, zo aan het eind, ook nog even iets van het hart. Wij zijn er voor u als u vragen heeft. Wij zijn er voor u als u wensen heeft. Wij zijn er voor u om ‘even iets mee te nemen’ met als uiteindelijk doel het u aan boord zo makkelijk mogelijk te maken, als dat kan. En nee, wij krijgen niet alles voor elkaar. You lose some, you win some, in goed Nederlands.

Maar soms kunnen we het niet zonder u. Wij hebben bijvoorbeeld zo’n 50 leden die vaak op de Rotterdamse Maasvlakte varen gevraagd een lijstje bij te houden hoevaak ze de auto van of aan boord wilden zetten, maar daar geen mogelijkheid voor hadden. Er moeten namelijk meer auto- afzetplaatsen komen en zulke lijstjes kunnen ons verzoek veel kracht bij zetten. Geen enkele vaarwegbeheerder gaat namelijk een autosteiger bouwen als hij niet overtuigd is van de behoefte daaraan. Wij kunnen dan praten als Brugman, maar zo’n overzicht uit de praktijk toont veel beter de noodzaak aan.

Helaas hebben we maar drie lijstjes teruggekregen. Natuurlijk gaan wij dan nog steeds voor meer autosteigers op de Tweede Maasvlakte pleiten, maar het zou u en ons echt helpen als u in groten getale gehoor geeft aan onze oproep. We moeten dit echt samen doen.

Ik wens u een goede en behouden vaart en vraag u gewoon door te gaan met vragen om ‘iets mee te nemen’, maar ook met ‘ons meer terug te geven’. Het effect is dat wij samen dan wellicht meer kunnen bereiken.

Leny R. van Toorenburg

beleidsmedewerker/coördinator Nautisch Technische zaken KBN

078-78 20 565 / lenyvantoorenburg@binnenvaart.nl beleidsmedewerker/coördinator Nautisch Technische zaken KBN078-78 20 565 /