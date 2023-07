Minister Harbers: olie uit brandende Fremantle Highway zal niet naar Wadden stromen

Mocht er brandstof lekken uit de brandende car carrier Fremantle Highway ten noorden van Ameland, dan zal die zich vooralsnog naar het noorden verspreiden en niet richting de Waddeneilanden. Dat komt door ‘de huidige en voor de komende dagen voorziene wind- en golfrichting’, schrijft demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kustwacht meldt donderdag ochtend dat de situatie rond het brandende schip stabiel is.

Het oliebestrijdingsvaartuig Arca is woensdag 26 juli in de namiddag aangekomen bij de het brandende schip. Het is daar uit voorzorg gestationeerd. ‘Op de Fremantle Highway woedt nu een grote brand die tot op heden niet onder controle is. Het schip is na evacuatie stuurloos en op drift geraakt. Aanvankelijk lag het in de buurt van de vaargeul en van een belangrijke gasleiding. Inmiddels is het verplaatst, en wordt op dit moment met een noodsleepkabel op zijn plek gehouden’, schrijft Harbers aan de Kamer. ‘De inschatting is, dat dit met de huidige en voorziene wind en stroming in stand gehouden kan worden.’

Schade beperken

Harbers meldt ook dat een bergingsteam naar de noodsleper Guardian is gevlogen. Zij bekijken de mogelijkheid om een nieuwe, sterkere verbindingskabel aan het schip vast te maken. Probleem is dat daarvoor idealiter mensen aan boord gaan van de 200 meter lange car carrier. Daarna is het de vraag waar het schip heen kan. ‘Bij de keuze voor een locatie worden diverse ecologische en veiligheidsaspecten meegewogen’, schrijft Harbers.

Volgens woordvoerder Edwin Graneman van de Kustwacht is er nog geen zicht op een oplossing. ‘Dat is allemaal afwachten. Het doel is zoveel mogelijk schade beperken.’

Bemanningslid

Aan boord van het schip waren 23 opvarenden toen de brand uitbrak. ‘Een aantal bemanningsleden heeft zich gedwongen gezien van het schip, vanaf grote hoogte, in het water te springen. Eén bemanningslid is spijtig genoeg overleden aan boord van een reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)’, schrijft Harbers in de brief. ‘De overige bemanningsleden zijn geëvacueerd en naar vliegveld Eelde of Lauwersoog vervoerd, en vervolgens naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Een aantal bemanningsleden had medische hulp nodig ten gevolge van het inademen van rook en/of letsel na het naar beneden springen van het dek, maar zij zijn gelukkig buiten levensgevaar.’

Stabiel

De situatie rond de Fremantle Highway is volgens de Kustwacht nog steeds stabiel. Dat wil zeggen dat de brand nog steeds niet is uitgewoed en dat afgelopen nacht geen grote veranderingen zijn opgetreden.

