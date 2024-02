Scheepvaart Almelo-De Haandrik blijft fors afnemen

18% gedaald

Het aantal schepen en de hoeveelheid lading die sluis Aadorp in het kanaal Almelo-De Haandrik passeren is ook in 2023 afgenomen. In beide gevallen bedroeg de daling 18%. Ook in 2022 was sprake van een forse daling, nadat in 2017 een stijgende lijn was ingezet toen de kanaalverruiming tot 700 ton was afgerond.